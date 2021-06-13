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Почему Путин заговорил с США жестко

Почему Путин заговорил с США жестко

Российские аналитики, находясь под впечатлением новых интонаций, с которыми Владимир Путин заговорил о «красных линиях» для Запада на Украине, отмечают жёсткие нотки, впервые прозвучавшие у обычно мягкого и дипломатичного российского президента.

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