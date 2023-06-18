Компания «Фарус» создала корпоративный университет, чтобы быстро подготовить кадры для первого в России производства высших жирных спиртов

﻿﻿Фарус создал корпоративный университет для быстрой подготовки кадров для первого в России производства высших жирных спиртов Вячеслав Жогов, генеральный директор ООО «Фарус-Инжиниринг»: «У нас есть все ресурсы в проекте для создания компактной образовательной программы, которая позволит в течение полутора-двух лет подготовить специалистов конкретно для нашего производства» «У нас нет пяти лет на подготовку кадров», — говорит компания «Фарус», которая строит в Башкирии завод по производству синтетических высших жирных спиртов.