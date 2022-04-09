Банановые пончики

Ингредиенты банановых пончиков Ингредиенты: 1,75 стакана муки 2 чайных ложки разрыхлителя 1/2 чайной ложки соли 1/2 чайной ложки корицы 1/2 чайной ложки мускатного ореха 1/3 стакана растительного или канолового масла 1/2 стакана светло-коричневого сахара 1 большое яйцо 1 чайная ложка экстракта ванили 1 спелый банан, размять 1/2 стакана молока Для посыпки: 4 столовых ложки растопленного несоленого сливочного масла 2/3 стакана сахара 1,5 столовых ложки корицы Приготовление банановых пончиков: Нагрейте духовку до 175 градусов.
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