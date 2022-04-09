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Банановые пончики

Банановые пончики

Ингредиенты банановых пончиков Ингредиенты:  1,75 стакана муки  2 чайных ложки разрыхлителя  1/2 чайной ложки соли  1/2 чайной ложки корицы  1/2 чайной ложки мускатного ореха  1/3 стакана растительного или канолового масла  1/2 стакана светло-коричневого сахара  1 большое яйцо  1 чайная ложка экстракта ванили  1 спелый банан, размять  1/2 стакана молока  Для посыпки:  4 столовых ложки растопленного несоленого сливочного масла 2/3 стакана сахара  1,5 столовых ложки корицы  Приготовление банановых пончиков: Нагрейте духовку до 175 градусов.

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