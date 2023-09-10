День граненого стакана и День трезвости отмечается 11 сентября с прикольными открытками ClickioДень граненого стакана традиционно отмечается 11 сентября, причем этот праздник существует на самом деле, а не только в представлениях любителей выпить.
День граненого стакана и День трезвости отмечается 11 сентября с прикольными открытками ClickioДень граненого стакана традиционно отмечается 11 сентября, причем этот праздник существует на самом деле, а не только в представлениях любителей выпить.
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