Франция призывает ЕС усилить оборонку и ускорить космические проекты

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости нарастить производство вооружений и оборонных технологий внутри ЕС, отметив, что стратегическую стабильность в Европе определяют не запасы, а способность производить оружие, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.