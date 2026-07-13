Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 556 подписчиков

Франция призывает ЕС усилить оборонку и ускорить космические проекты

Франция призывает ЕС усилить оборонку и ускорить космические проекты

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости нарастить производство вооружений и оборонных технологий внутри ЕС, отметив, что стратегическую стабильность в Европе определяют не запасы, а способность производить оружие, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии