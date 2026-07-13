Франция призывает ЕС усилить оборонку и ускорить космические проекты

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости нарастить производство вооружений и оборонных технологий внутри ЕС, отметив, что стратегическую стабильность в Европе определяют не запасы, а способность производить оружие, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.
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