Журнал "КЛАУЗУРА"
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Журнал "КЛАУЗУРА"

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Западные кинофестивали и основные концепты: от холокоста до «черт возьми»!

Западные кинофестивали и основные концепты: от холокоста до «черт возьми»!

На последних зарубежных фестивалях было представлено, как всегда, множество фильмов. Помимо нашумевшей «Аноры», в которой, несмотря на культурную апроприацию, наивного и богатого русского мальчика из Бруклина, все же идея об.

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