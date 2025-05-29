Западные кинофестивали и основные концепты: от холокоста до «черт возьми»!

На последних зарубежных фестивалях было представлено, как всегда, множество фильмов. Помимо нашумевшей «Аноры», в которой, несмотря на культурную апроприацию, наивного и богатого русского мальчика из Бруклина, все же идея об.
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