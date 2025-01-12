«Он ушел». Эксперты доказали: малыш из России умер по вине турецких врачей

Больше года Елена из Красноярска добивалась правды. Она привезла своего 5-летнего сына Дениса (как его называли на турецкий манер, — Дениза) на рядовой прием к стоматологу в частную клинику в Турции, в Бурсе, где жила семья, но в результате лишилась ребенка — мальчик умер, не пережив наркоза.