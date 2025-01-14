Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Noize MC грозит четвертый штраф за нарушение закона об иноагентах

Noize MC грозит четвертый штраф за нарушение закона об иноагентах

Таганский суд Москвы зарегистрировал материалы об административном правонарушении в отношении рэпера Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев), который в очередной раз нарушил правила деятельности иноагента.

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Комментарии
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федор
Это что за чмошник???
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