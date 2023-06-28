Военное обозрение

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США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи «для поддержки контрнаступления ВСУ»

США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи «для поддержки контрнаступления ВСУ»

Соединенные Штаты поддержат контрнаступление украинской армии, поставив необходимое для этого вооружение.

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