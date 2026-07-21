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Меган Фокс сыграет в сиквеле "Тела Дженнифер"

Меган Фокс сыграет в сиквеле "Тела Дженнифер"

Меган Фокс готовится вернуться к одной из самых ярких ролей в своей кинокарьере: по сообщениям профильного издания Dread Central, 40-летняя звезда дала согласие на участие в продолжении мистического триллера 2009 года "Тело Дженнифер".

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