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Калужские новости

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В Калужской области за ночь сбили 28 дронов

В Калужской области за ночь сбили 28 дронов

Сбитые беспилотники летели над 12 муниципальными округами, а также на окраинах Калуги и Обнинска. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

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