10 элементарно простых вопросов из общих знаний, ответить на которые могут единицы

Насколько серое вещество у вас в голове? Пройдите тест — проверьте ваши извилины! фото: фильм «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей» (1981)Не ломайте голову, силясь узнать, какой сегодня праздник.