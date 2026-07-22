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10 элементарно простых вопросов из общих знаний, ответить на которые могут единицы

10 элементарно простых вопросов из общих знаний, ответить на которые могут единицы

Насколько серое вещество у вас в голове? Пройдите тест — проверьте ваши извилины! фото: фильм «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей» (1981)Не ломайте голову, силясь узнать, какой сегодня праздник.

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