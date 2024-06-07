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Современный подход к старому орудию. Гаубица Д-30 в Спецоперации

Современный подход к старому орудию. Гаубица Д-30 в Спецоперации

Замаскированная гаубица Д-30 из состава артиллерии группы войск "Днепр", май 2024 г.На вооружении российских ракетных войск и артиллерии состоят различные ствольные системы, и одной из наиболее распространенных является 122-мм гаубица Д-30(А).

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