Почему надо было переучивать левшей

Моя мама левша. Её никто не переучивал. Она сама научилась обоими руками одинаково работать, писать и т.д. Мой сын левша и его так же ни кто не переучивал. Я так же владею обоими руками и не было никакого давления или переучивания. Видимо, где-то просто плохие педагоги попались.

в школу пошел в 62м году, были у нас и левые и правые и двурукие и никто, никогда и никого не переучивал и тем более варварскими способами

Erl Schweizer

В некоторых делах наверное лучше полагаться на природу и не обращать внимание на мелочи. Я в детстве картавил, меня отучили, потом, изучая немецкий, снова за один вечер вспомнил свою привычку. Сейчас, разговаривая со знакомыми, не картавлю, с незнакомыми так, как легче. Зачем думать, когда между гласными мне легче картавить чем говорить как обычно? Сам себя ловлю на мысли, почему ем частенько, держа ложку в левой руке. Зачем усложнять все? Однажды во время тяжелой физически работы мог только картавить. На кой хрен на такие мелочи обращать внимание? Говори, делай верно, понятно - в этом есть смысл, а держать свой организм в узде по пустякам ... , чего ради?