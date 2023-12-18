У примерно 15% людей на планете ведущая рука - левая. И сегодня, конечно же, это не считается чем-то из ряда вон, но вот в Советском Союзе аж до середины 1980-х школьникам разрешали писать только правой рукой.
Почему надо было переучивать левшей
Комментарии
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N
Nata
Моя мама левша. Её никто не переучивал. Она сама научилась обоими руками одинаково работать, писать и т.д. Мой сын левша и его так же ни кто не переучивал. Я так же владею обоими руками и не было никакого давления или переучивания. Видимо, где-то просто плохие педагоги попались.
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2 час.
Виктор Белогорцев
в школу пошел в 62м году, были у нас и левые и правые и двурукие и никто, никогда и никого не переучивал и тем более варварскими способами
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1 час.
Erl Schweizer
В некоторых делах наверное лучше полагаться на природу и не обращать внимание на мелочи. Я в детстве картавил, меня отучили, потом, изучая немецкий, снова за один вечер вспомнил свою привычку. Сейчас, разговаривая со знакомыми, не картавлю, с незнакомыми так, как легче. Зачем думать, когда между гласными мне легче картавить чем говорить как обычно? Сам себя ловлю на мысли, почему ем частенько, держа ложку в левой руке. Зачем усложнять все? Однажды во время тяжелой физически работы мог только картавить. На кой хрен на такие мелочи обращать внимание? Говори, делай верно, понятно - в этом есть смысл, а держать свой организм в узде по пустякам ... , чего ради?
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4 мин.
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