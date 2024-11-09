В Калужской области направлено в суд дело о ДТП с серьезными травмами

Прокуратура Медынского района Калужской области направила в суд дело против 24-летнего жителя Боровска, обвиняемого в повторном вождении в состоянии опьянения и нарушении ПДД, повлекшем тяжкий вред здоровьюПрокуратура Медынского района Калужской области направила в суд дело против 24-летнего жителя Боровска, обвиняемого в повторном вождении в состоянии опьянения и нарушении ПДД, повлекшем тяжкий вред здоровью.
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