В Калужской области направлено в суд дело о ДТП с серьезными травмами

Прокуратура Медынского района Калужской области направила в суд дело против 24-летнего жителя Боровска, обвиняемого в повторном вождении в состоянии опьянения и нарушении ПДД, повлекшем тяжкий вред здоровьюПрокуратура Медынского района Калужской области направила в суд дело против 24-летнего жителя Боровска, обвиняемого в повторном вождении в состоянии опьянения и нарушении ПДД, повлекшем тяжкий вред здоровью.