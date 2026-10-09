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Нагиева «отправляли» жить в Европу и Дубай — а он живёт в России и летает туда лишь преподавать

Ещё недавно Дмитрий Нагиев был из тех, мимо кого на телевидении пройти было невозможно: он вёл большие шоу, играл в комедиях, мелькал в рекламе и без конца попадал в светскую хронику.

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