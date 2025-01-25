Пользователи из США отказались от RedNote после того, как Трамп приостановил запрет TikTok

В дни, предшествовавшие запрету TikTok в США в воскресенье, американские пользователи наводнили китайское приложение RedNote, которое предлагало схожие возможности с их любимым приложением для просмотра коротких видео.
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