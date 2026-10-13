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Новости Липецка

2 подписчика

Кавджарадзе игнорирует национальный мессенджер MAX, предпочитая Telegram

Кавджарадзе игнорирует национальный мессенджер MAX, предпочитая Telegram

Депутат Госдумы Максим Кавджарадзе, избранный от Липецкой области, активно ведет Telegram-канал с 2,2 тыс.

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