Депутат рассказала, какая нужна зарплата для пенсии в 30 тысяч рублей

По словам Светланы Бессараб, пенсия должна составлять 40% от утраченного заработка Работник со средней зарплатой 75 тысяч рублей в 2024 году может рассчитывать на пенсию в 30 тысяч, рассказала депутат Светлана Бессараб.
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