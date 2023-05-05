Военное обозрение

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Bloomberg: В ЕС подумывают над введением санкций против стран, помогающих России обходить экономические ограничения Запада

Bloomberg: В ЕС подумывают над введением санкций против стран, помогающих России обходить экономические ограничения Запада

Осознавая провал своей санкционной политики, на Западе пытаются любыми способами исправить ситуацию и таки нанести хоть какой-то ущерб российской экономике.

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