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Диетолог заявила, что нельзя отказываться от сладостей

Диетолог заявила, что нельзя отказываться от сладостей

Ученые Гарварда и испанского университета Мурсии провели исследование, в ходе которого выяснилось, что потребление шоколада в течение часа после пробуждения или за час до отхода ко сну сжигают больше жировой ткани за день, сообщают "Известия".

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