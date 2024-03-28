Почему Россия обречена на лесные пожары: что может принести жаркое лето-2024 Евгения КомароваПосле 2 относительно спокойных лет, наступает трудный сезон для лесных пожарных, предупреждает Владимир Морозов, глава общественного совета при Рослесхозе.
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