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Почему Россия обречена на лесные пожары: что может принести жаркое лето-2024

Почему Россия обречена на лесные пожары: что может принести жаркое лето-2024

Почему Россия обречена на лесные пожары: что может принести жаркое лето-2024 Евгения КомароваПосле 2 относительно спокойных лет, наступает трудный сезон для лесных пожарных, предупреждает Владимир Морозов, глава общественного совета при Рослесхозе.

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