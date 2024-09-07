Президент Ирана прибудет на саммит БРИКС в Казани

Президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит саммит БРИКС в Казани. Кроме того, запланирована его встреча с Президентом России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС со ссылкой на иранского посла в РФ Казема Джалили.
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