Объекты жилищно-коммунального хозяйства Минобороны России на Тихоокеанском флоте включились в отопительный сезон

В настоящее время работают в плановом режиме 69 котельных, находящихся в ведении жилищно-коммунальной службы № 1 и № 3 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» по ТОФ.
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