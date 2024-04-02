Джоанг Роуллинг троллит сексуальные меньшинства

Английская писательница Джоан Роулинг отреагировала на сообщение шотландской полиции о том, что в ее вчерашних словах не было состава преступления:«Надеюсь, каждой жительнице Шотландии, не желающей молчать о реальности и важности вопроса биологического пола, эта новость придаст уверенности в своей правоте.