Dow завершив торги на рекордном уровне дня и недели

Американский фондовый рынок завершил неделю на позитивной ноте, обновив исторические максимумы. Индекс Dow Jones Industrial Average достиг нового рекордного значения, а S&P 500 и Nasdaq также показали положительную динамику.
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