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Позитив для оптимистов

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«Контакты по линии отдельных ведомств»: в Кремле подтвердили активизацию диалога между Россией и США

«Контакты по линии отдельных ведомств»: в Кремле подтвердили активизацию диалога между Россией и США

Песков: контакты РФ и США по линии отдельных ведомств интенсифицировались Диалог между Россией и США действительно есть, он ведётся по линии отдельных ведомств, и в последнее время такие контакты активизировались.

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