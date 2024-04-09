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Параллельный импорт в Россию из Турции резко снизился

Параллельный импорт в Россию из Турции резко снизился

АНКАРА (ИА Реалист). Только за февраль текущего года фиксируется падение более чем на 30%. В марте США и Турция договорились о новой схеме соблюдения антироссийских санкций, которая адресно бьет именно по вторичным организациям.

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