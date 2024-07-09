В Татарстане построят завод по производству фосфора

На площадке Международной промышленной выставки ИННОПРОМ состоялось подписание соглашения о реализации инвестиционного проекта «Строительство завода по производству фосфора и его переделов» в особой экономической зоне на территории Елабужского района Республики Татарстан.
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