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Владимирские новости

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Правила вывоза строительных отходов во Владимирской области

Правила вывоза строительных отходов во Владимирской области

Региональный оператор по обращению с ТКО во Владимирской области напоминает, что строительные отходы не входят в состав ТКО и не подлежат вывозу наравне со «Смешанными отходами», «Вторсырьем» или крупногабаритными отходами (КГО) из бункера-накопителя.

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