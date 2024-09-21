Правила вывоза строительных отходов во Владимирской области

Региональный оператор по обращению с ТКО во Владимирской области напоминает, что строительные отходы не входят в состав ТКО и не подлежат вывозу наравне со «Смешанными отходами», «Вторсырьем» или крупногабаритными отходами (КГО) из бункера-накопителя.