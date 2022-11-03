Боррель заявил, что ЕС надеется на сотрудничество с будущим правительством Израиля

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель выступил с утверждением о том, что организация надеется на плодотворное продолжение сотрудничества с политическим руководством государства Израиль, созданным после завершения выборов в парламент.
Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель выступил с утверждением о том, что организация надеется на плодотворное продолжение сотрудничества с политическим руководством государства Израиль, созданным после завершения выборов в парламент.
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