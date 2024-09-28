Солдат Вооруженных сил Украины кидают на выполнение заданий с патронами неподходящего калибра. Информацией об этом поделился пленник спецназа «Ахмат», экс-боец украинской армии из 41-й отдельной механизированной бригады Ярослав Маласчук.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии