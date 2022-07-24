Тишковец дал шикарный прогноз на остаток лета

Конец июля и август в Центральной России будут теплыми, но без экстремальной жары.Вероятность прихода в Москву 40-градусной жары, от которой сейчас изнывает Европа, нулевая, успокаивает ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.