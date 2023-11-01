В ХАМАС заявили о планах вскоре освободить несколько иностранных заложников

Члены ХАМАС пообещали освободить заложников в самое ближайшее время.Одна из бригад палестинского движения ХАМАС заявила о скором освобождении заложников - иностранных граждан, которые до сих пор находятся в секторе Газа.
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