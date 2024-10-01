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Царьград

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Стало известно, сколько нелегальных мигрантов выдворено из Свердловской области за 2024 год

Стало известно, сколько нелегальных мигрантов выдворено из Свердловской области за 2024 год

По решению суда все выдворенные незваные гости заплатили штрафПочти три тысячи нелегальных мигрантов выдворили из Свердловской области с начала 2024 года судебные приставы.

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Комментарии
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Виктор NVS
У меня вопрос - нахрена вы их сюда пускали? Что бы сейчас рапортовать о том что выдворили? Сами себе создаем трудности и сами их преодолеваем. Отлично!
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20 час.

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