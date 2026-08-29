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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Фенербахче» купил у «Ниццы» защитника сборной Ганы Оппонга за 12 млн евро. С 22-летним игроком подписан 4-летний контракт

« Фенербахче » купил у «Ниццы» защитника сборной Ганы Коджо Оппонга. C футболистом подписан контракт на 4 года.

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