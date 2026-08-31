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Царьград

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Подводный флот отметил юбилей открытием выставки во Владивостоке

Подводный флот отметил юбилей открытием выставки во Владивостоке

Во Владивостоке стартовала выставка "Курс - глубина", посвященная юбилею подводного флота России. Экспозиция включает фотографии военной техники и жизни подводников, охватывающие период с 1970-х по сегодняшний день.

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