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Аналитик Блохин: Трамп высказал претензии на Луну, чтобы войти в историю великим

Аналитик Блохин: Трамп высказал претензии на Луну, чтобы войти в историю великим

Президент США Дональд Трамп, заявляя о принадлежности Луны Соединенным Штатам, просто хочет войти в историю и стать «самым великим», сравнив себя в отцами-основателями Америки.

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