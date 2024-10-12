Дженнифер Лопес разводится с Беном Аффлеком и летает на элитные курорты одна. Где и как она веселится без мужа?

Певица, актриса, дизайнер, бизнес-леди, мать двоих детей и одна из самых красивых женщин мира — в свои 55 лет Дженнифер Лопес продолжает вести активный образ жизни и блистать на сцене столь же ярко, как коллеги, которые годятся ей в дочери.
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