Дженнифер Лопес разводится с Беном Аффлеком и летает на элитные курорты одна. Где и как она веселится без мужа?

Певица, актриса, дизайнер, бизнес-леди, мать двоих детей и одна из самых красивых женщин мира — в свои 55 лет Дженнифер Лопес продолжает вести активный образ жизни и блистать на сцене столь же ярко, как коллеги, которые годятся ей в дочери.