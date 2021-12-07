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Принц Гарри советует бросать нелюбимую работу из-за опасностей для психического здоровья

Принц Гарри советует бросать нелюбимую работу из-за опасностей для психического здоровья

Принц Гарри, герцог Сассекский, который живет в особняке за £11 млн и сотрудничает с рекламными брендами, в интервью посоветовал бросать нелюбимую работу для того, чтобы позаботиться о своем психическом здоровье, сообщает газета The Daily Mail.

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