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Царьград

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Эксперт Евгений Ладушкин предупредил об опасности "черного льда"

Эксперт Евгений Ладушкин предупредил об опасности "черного льда"

Евгений Ладушкин из LEM Solution рассказал об опасности "черного льда" на дорогах, сложно отличимого от влажного асфальта, и дал советы по вождению.

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