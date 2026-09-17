Германия готовит больницы к приему тысяч раненых на случай войны с Россией

Немецкие больницы в настоящее время активно готовятся к войне, использованию дронов и массовым жертвам.
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Свежие комментарии
- Ч "Буквально за коп...
- "Буквально за коп...
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А утверждали, что руководители страны не ДЕБИЛЫ, а народ свой подвергают еще раз к УНИЖЕНИЮ, как в 45, правда если на этот раз если еще ЧТО ТО от него останется!
С Германией будет короткая война и больницы им не понадобятся😂 Им даже не понадобятся крематории.... Кремоторием станет вся Германия!!!
Издеваются над своим же народом, уроды... 😡
Немцы, в случае ядреного удара, ложитесь на землю и ползите к крематорию !
Гитлеровские последыши, мягко выражаясь, ТРЫНДЮЛЕЙ ДАВНО НЕ ПОЛУЧАЛИ?!!