Пленный разведчик ВСУ: мирных жителей Донецка обстреливали, чтобы «покошмарить»

Пленный разведчик 425-го отдельного штурмового батальона специального назначения «Скала» ВСУ Андрей Бубырь рассказал «Звезде», что боевики обстреливали из Авдеевки мирные кварталы Донецка, где нет военных объектов, чтобы «покошмарить» мирное население.
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