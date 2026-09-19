Дожить до весны любой ценой! Именно такую линию демонстрирует Зеленский в последний месяц. Почему глава киевского режима надеется именно на весну? По какой причине у него не выгорело "дело о 27 миллиардах"? Чем Киев напугал европейцев и почему судьба Зеленского уже предрешена? Об этом и не только рассказывает политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.