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Почему Зеленскому крайне важно дожить до весны и к чему приведёт агония "крошки Цахес" – Евстафьев

Почему Зеленскому крайне важно дожить до весны и к чему приведёт агония "крошки Цахес" – Евстафьев

Дожить до весны любой ценой! Именно такую линию демонстрирует Зеленский в последний месяц. Почему глава киевского режима надеется именно на весну? По какой причине у него не выгорело "дело о 27 миллиардах"? Чем Киев напугал европейцев и почему судьба Зеленского уже предрешена? Об этом и не только рассказывает политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.

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