Депздрав Югры: у 94 пациентов кардиоцентра в Сургуте выявили кишечную инфекцию

Симптомы пищевой инфекции зафиксировали у 94 пациентов кардиологического центра Югры. Депздрав региона вместе с Роспотребнадзором проводит проверку, сообщили в Telegram-канале департамента здравоохранения ХМАО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии