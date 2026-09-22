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Земля

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Как я выбираю жильё у моря и на чём реально можно сэкономить

Как я выбираю жильё у моря и на чём реально можно сэкономить

Планирование поездки к морю редко начинается с выбора конкретного сервиса бронирования. Обычно всё происходит иначе: сначала появляется понимание, какой курорт интересен в этот раз, затем — сколько человек едет, какой бюджет заложен на проживание и насколько критично жить именно у воды.

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