Как я выбираю жильё у моря и на чём реально можно сэкономить

Планирование поездки к морю редко начинается с выбора конкретного сервиса бронирования. Обычно всё происходит иначе: сначала появляется понимание, какой курорт интересен в этот раз, затем — сколько человек едет, какой бюджет заложен на проживание и насколько критично жить именно у воды.