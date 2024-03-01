Офицеры бундесвера ФРГ обсуждали удары по Крымскому мосту, — Симоньян

Главред телеканала Russia Today и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила, что в её распоряжении оказались записи, свидетельствующие о том, что офицеры бундесвера ФРГ обсуждали нанесение ударов по Крымскому мосту.
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