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Ростех: БМПТ «Терминатор» при атаке заменит мотострелковое отделение

Ростех: БМПТ «Терминатор» при атаке заменит мотострелковое отделение

Боевая машина поддержки танков «Терминатор» показала свою высокую эффективность. Новая разработка может во время атаки заменить мотострелковое отделение, включающее в себя боевую машину пехоты БМП-2М, стрелков, пулеметчика и гранатометчиков.

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