Румынка Санду шантажирует ЕС, а Стубб объявил Украину полезной «буферной зоной»

ЕС должен дать зеленый свет на полноправное членство Молдовы, чтобы на следующих выборах у действующего режима были козыри для изьирателей.
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