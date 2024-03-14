ФСБ поймала четырех жителей Петербурга, работавших на разведку Украины

По версии службы, они пытались отравить гумпомощь для бойцов в зоне СВО. В Петербурге пойманы члены запрещенной в РФ организации, которые пытались отравить гуманитарную помощь для бойцов СВО, а также устроить серию терактов.
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